Румянцева Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева Варвара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1881

Муж: Румянцев Василий Прохорович

Рождение ребёнка
03.11.1881

Сын: Румянцев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Румянцев Василий Прохорович

Рождение ребёнка
27.08.1884

Сын: Румянцев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Румянцев Василий Прохорович

Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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