Румянцева Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1881
Рождение ребёнка
03.11.1881
Сын: Румянцев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Румянцев Василий Прохорович
Рождение ребёнка
27.08.1884
Отец ребёнка: Румянцев Василий Прохорович
Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд
Работа или профессия
Неизвестно