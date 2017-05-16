Кузнецова (Розыкова) Зухра Отаходжаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Розыкова) Зухра Отаходжаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1914

Дочь: Кузнецова Ангелина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Рудольфович

Рождение
27.10.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.2017

Дочь: Кузнецова Полина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Рудольфович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Рудольфович

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