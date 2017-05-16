Кузнецова (Розыкова) Зухра Отаходжаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1914
Дочь: Кузнецова Ангелина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Рудольфович
Рождение
27.10.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.2017
Дочь: Кузнецова Полина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Рудольфович
Бракосочетание
Неизвестно