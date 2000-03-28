Реутова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1938

Дочь: Минаева Ирина Герасимовна

Отец ребёнка: Реутов Герасим Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реутов Андрей

Отец ребёнка: Реутов Герасим Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Реутов Герасим Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реутов Иван

Отец ребёнка: Реутов Герасим Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реутов Александр

Отец ребёнка: Реутов Герасим Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реутов Николай

Отец ребёнка: Реутов Герасим Моисеевич

Смерть
Неизвестно
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
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