Реутова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1938
Дочь: Минаева Ирина Герасимовна
Отец ребёнка: Реутов Герасим Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реутов Андрей
Отец ребёнка: Реутов Герасим Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Реутов Герасим Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реутов Иван
Отец ребёнка: Реутов Герасим Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реутов Александр
Отец ребёнка: Реутов Герасим Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реутов Николай
Отец ребёнка: Реутов Герасим Моисеевич
Смерть
Неизвестно
город Комсомольск-на-Амуре, Россия