Столбова (Аксёнова) Татьяна Тихоновна
Место рожденияг. Москва, СССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Столбов Валерий Инокентьевич
Рождение ребёнка
17.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Столбов Валерий Инокентьевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно