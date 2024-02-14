Столбова (Аксёнова) Татьяна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова (Аксёнова) Татьяна Тихоновна

Место рождения

г. Москва, СССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихон

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Валерий Инокентьевич

Рождение ребёнка
06.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Столбов Валерий Инокентьевич

Рождение ребёнка
17.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Столбов Валерий Инокентьевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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