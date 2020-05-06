Ершов Альберт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов Альберт

Место рождения

Вологодская обл.

Дата рождения

05.11.1939

Дата смерти

06.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова (Стригоцкая) Людмила Яковлевна

Рождение ребёнка
07.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ершова (Стригоцкая) Людмила Яковлевна

Рождение ребёнка
27.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ершова (Стригоцкая) Людмила Яковлевна

Смерть
06.05.2020

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