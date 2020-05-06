Ершов Альберт
Место рожденияВологодская обл.
Дата рождения05.11.1939
Дата смерти06.05.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ершова (Стригоцкая) Людмила Яковлевна
Рождение ребёнка
27.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ершова (Стригоцкая) Людмила Яковлевна
Смерть
06.05.2020