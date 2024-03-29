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Ульяна Стефанова

Место рождения

Рахманово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Стефан Стефанов

Мать: не указана

Рахманово, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
23.05.1796 ст.

Муж: Пухов Максим Осипов

https://yandex.ru/archive/catalog/03229668-7bc3-4c6d-824d-07708009eac3/210?center=5138+2892
Рождение ребёнка
1804

Сын: Пухов Яков Максимов

Отец ребёнка: Пухов Максим Осипов

Фатеево, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно

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