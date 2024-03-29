Ульяна Стефанова
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Стефан Стефанов
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1796 ст.
Муж: Пухов Максим Осипов
https://yandex.ru/archive/catalog/03229668-7bc3-4c6d-824d-07708009eac3/210?center=5138+2892
Рождение ребёнка
1804
Сын: Пухов Яков Максимов
Отец ребёнка: Пухов Максим Осипов
Фатеево, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно