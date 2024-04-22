Гончар (Приходько) Людмила Миколаївна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончар (Приходько) Людмила Миколаївна

Место рождения

Полтава, Полтавська область

Дата рождения

18.12.1978

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1957 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2008 г.р.
2020 г.р.

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1978

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Приходько Галина Іванівна

Полтава, Полтавська область
Бракосочетание
Около 16.03.2002

Муж: Гончар Григорій Віталійович

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончар Григорій Віталійович

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
18.09.2008

Сын: Гончар Олександр Григорович

Отец ребёнка: Гончар Григорій Віталійович

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
24.02.2020

Дочь: Гончар Марія Григорівна

Отец ребёнка: Гончар Григорій Віталійович

Полтава, Полтавська область
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