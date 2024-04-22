Гончар (Приходько) Людмила Миколаївна
Место рождения
Дата рождения18.12.1978
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1978
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 16.03.2002
Рождение ребёнка
28.05.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончар Григорій Віталійович
Рождение ребёнка
18.09.2008
Сын: Гончар Олександр Григорович
Отец ребёнка: Гончар Григорій Віталійович
Рождение ребёнка
24.02.2020
Дочь: Гончар Марія Григорівна
Отец ребёнка: Гончар Григорій Віталійович