Кряжев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряжев Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Кряжев Николай Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Кряжева Неля Николаевна

Мать ребёнка: Бардонова Анна Викторовна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Бардонова Анна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бардонова Анна Викторовна

Смерть
1942
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