Кряжев Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Кряжев Николай Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Кряжева Неля Николаевна
Мать ребёнка: Бардонова Анна Викторовна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Бардонова Анна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942