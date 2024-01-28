Козлова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1961 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Юрий Ананьевич

Рождение ребёнка
03.02.1987

Дочь: Козлова Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Козлов Юрий Ананьевич

Рождение ребёнка
04.04.1987

Дочь: Козлова Наталия Юрьевна

Отец ребёнка: Козлов Юрий Ананьевич

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