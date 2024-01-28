Козлова Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1987
Дочь: Козлова Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Козлов Юрий Ананьевич
Рождение ребёнка
04.04.1987
Дочь: Козлова Наталия Юрьевна
Отец ребёнка: Козлов Юрий Ананьевич