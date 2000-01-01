Кесслер (Kessler) Анна Мария (Anna Maria)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.05.1709
Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
14.06.1726
Отец ребёнка: Клейн Иоганнес Венделин
Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно