Прочувайлова Аграфена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрочувайлова Аграфена Григорьевна

Прочувайлова Аграфена Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Баженова Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Прочувайлов Василий Григорьевич

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1899

Дочь: Деминская Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Прочувайлов Василий Григорьевич

Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close