Прочувайлова Аграфена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Баженова Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Прочувайлов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1899
Дочь: Деминская Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Прочувайлов Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно