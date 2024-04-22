Рыбников Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения05.02.1925
Дата смерти06.07.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1925
Отец: Рыбников Трофим
Призыв на военную службу
22.01.1943
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
12.05.1948
Сын: Рыбников Александр Иванович
Мать ребёнка: Рыбникова Анна Григорьевна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Рыбникова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рыбникова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1988