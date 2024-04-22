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Рыбников Иван Трофимович

Место рождения

Катино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

05.02.1925

Дата смерти

06.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1925

Отец: Рыбников Трофим

Мать: не указана

Катино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Призыв на военную службу
22.01.1943
Катино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
12.05.1948

Сын: Рыбников Александр Иванович

Мать ребёнка: Рыбникова Анна Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Рыбникова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбников Юрий Иванович

Мать ребёнка: Рыбникова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбникова Анна Григорьевна

Смерть
06.07.1988
Москва, город федерального значения Москва
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