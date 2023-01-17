Новикова (Бунякина) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Бунякина) Антонина Васильевна

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Место рождения

Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

01.10.1947

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

1944 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бунякина Анастасия

Негино, Суземский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
04.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Бронислав Никонорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Бронислав Никонорович

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