Новикова (Бунякина) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1947
ПолЖенский
Отец
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1947
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Бунякина Анастасия
Рождение ребёнка
04.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новиков Бронислав Никонорович
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно