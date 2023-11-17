Анохина Августа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1925
Отец: Мухин Иван Алексеевич
Мать: Мухина Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1947
Дочь: Руденко Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Анохин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
14.01.1952
Дочь: Петрякова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Анохин Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно