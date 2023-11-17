Анохина Августа Ивановна 18.11.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анохина Августа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1925

Отец: Мухин Иван Алексеевич

Мать: Мухина Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
01.04.1947

Дочь: Руденко Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Анохин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
14.01.1952

Дочь: Петрякова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Анохин Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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