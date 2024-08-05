Еремина - Тамилина (Капустина) Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиДо ?.02.1892
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1860 ст.
Отец: Капустин Иван
Мать: не указана
На момент рождения - Саратовская губерния Балашовский уезд слобода Романовка
Бракосочетание
23.01.1885 ст.
Жениху 34 года, невесте 25 лет - у обоих это второй брак. У жениха от первого брака остались двое сыновей: Яков 9 лет и Павел 3 года. Невеста - вдова казачка ст.Белореченской, по первому браку Тамилин... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1886 ст.
Отец ребёнка: Еремин Ефрем Васильев
Родители: старший урядник Ефрем Васильевич Ерёмин и законная жена его Агафия Ивановна Тамилина (вдова, казачка ст. Белореченской). У обоих это второй брак. На момент рождения пра(2)деду 35 лет, пра(... Показать все
Рождение ребёнка
11.12.1891 ст.
Отец ребёнка: Еремин Ефрем Васильев
Крещён был 15 декабря (мать умерла в родах?) Крестные: казак Стефан Николаев Мартианов и казачка Анна Парамонова Мелешко
Смерть
До ?.02.1892
11 декабря 1891 года у Агафии Ивановны и Ефрема Васильевича рождается второй общий ребёнок - Стефан (крестили его 15 декабря). 22 февраля 1892 года Ефрем Васильев женится третий раз - вероятно, Агафия... Показать все