Кожатова (Маркова) Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожатова (Маркова) Наталья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.2015

Сын: Кожатов Матвей Дмитриевич

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Рождение ребёнка
03.07.2018

Сын: Кожатов Макар Дмитриевич

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Рождение ребёнка
25.06.2021

Дочь: Кожатова Милана Дмитриевна

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