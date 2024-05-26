Кожатова (Маркова) Наталья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.2015
Сын: Кожатов Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.2018
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.2021
Дочь: Кожатова Милана Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности