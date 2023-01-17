Флейшман Вениамин Иосифович
Место рождения
Дата рождения20.07.1913
Дата смерти14.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
14.08.1941
Ленинградская обл.
Место жительства
По 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния