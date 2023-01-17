Флейшман Вениамин Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флейшман Вениамин Иосифович

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Место рождения

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.07.1913

Дата смерти

14.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
14.08.1941
Ленинградская обл.
Место жительства
По 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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