Свешников Алексей Алексеевич
Место рожденияСуздаль, Владимирская Губерния Российская Империя
Дата рождения11.05.1814
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1814
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1841
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Свешникова) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Свешникова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Свешникова) Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Свешникова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Свешников Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Свешникова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Свешникова) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Свешникова Александра Васильевна
Смерть
После 1860