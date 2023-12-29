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Свешников Алексей Алексеевич

Место рождения

Суздаль, Владимирская Губерния Российская Империя

Дата рождения

11.05.1814

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1814

Отец: Свешников Алексей Иванович

Мать: Свешникова (Лужнова) Анна Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1841

Жена: Свешникова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Свешникова) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Свешникова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Свешникова) Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Свешникова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Свешников Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Свешникова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Свешникова) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Свешникова Александра Васильевна

Смерть
После 1860

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