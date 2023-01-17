Придаляк Тимофей Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1907 ст.
Сын: Придаляк Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Придаляк Мария Антоновна
Запись о рождении сделана в метрической книге Косьма-Дамиановской церкви села Люджа Ахтырского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Придаляк Мария Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Голубече, Вінницька область
На 1907 год - крестьянин, состоящий в запасе армии рядовой, сел Голубече Ольгопольского уезда Подольской губернии.
Смерть
Неизвестно