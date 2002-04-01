Солодовников Павел Фёдорович
Место рождения
Дата рождения07.01.1930
Дата смерти01.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
15.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Речкин) Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
26.11.1950
Сын: Солодовников Фёдор Павлович
Мать ребёнка: Солодовников (Речкин) Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
01.01.1953
Дочь: Ганенко (Солодовников) Нина Павловна
Мать ребёнка: Солодовников (Речкин) Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
30.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников (Речкин) Александра Григорьевна
Смерть
01.04.2002
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)