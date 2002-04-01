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Солодовников Павел Фёдорович

Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

07.01.1930

Дата смерти

01.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1930

Отец: Солодовников Фёдор Александрович

Мать: Солодовников (Панькин) Агриппина Ильинична

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников (Речкин) Александра Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
15.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Речкин) Александра Григорьевна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.11.1950

Сын: Солодовников Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Солодовников (Речкин) Александра Григорьевна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.01.1953

Дочь: Ганенко (Солодовников) Нина Павловна

Мать ребёнка: Солодовников (Речкин) Александра Григорьевна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
30.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников (Речкин) Александра Григорьевна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
01.04.2002
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)

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