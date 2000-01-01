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Скутина (Тонкушина) Галина Ивановна
Скутина (Тонкушина) Галина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1950
Пол
Женский
Отец
Тонкушин Иван Дмитриевич
Мать
Тонкушина (Упорова) Нина Николаевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1950
Отец:
Тонкушин Иван Дмитриевич
Мать:
Тонкушина Нина Николаевна
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