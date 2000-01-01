Скутина (Тонкушина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутина (Тонкушина) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1950

Отец: Тонкушин Иван Дмитриевич

Мать: Тонкушина Нина Николаевна

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