Соколов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
1900 ст.
Уездный воинский начальник Новогригорьевского уезда Ставропольской губернии, подполковник.
Рождение ребёнка
05.08.1900 ст.
Дочь: Соколова Евгения Александровна
Мать ребёнка: Соколова Екатерина Самсоновна
Смерть
Неизвестно