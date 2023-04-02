Соколов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Александр Алексеевич

Соколов Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Екатерина Самсоновна

Военная служба
1900 ст.
Уездный воинский начальник Новогригорьевского уезда Ставропольской губернии, подполковник.
Рождение ребёнка
05.08.1900 ст.

Дочь: Соколова Евгения Александровна

Мать ребёнка: Соколова Екатерина Самсоновна

Смерть
Неизвестно

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