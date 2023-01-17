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Щучкина (Суконщикова) Нина Дмитриевна
Щучкина (Суконщикова) Нина Дмитриевна
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Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
02.12.1886 ст.
Дата смерти
14.07.1961
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Смерть
14.07.1961
Москва
, город федерального значения Москва
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