Щучкина (Суконщикова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щучкина (Суконщикова) Нина Дмитриевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

02.12.1886 ст.

Дата смерти

14.07.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
14.07.1961
Москва, город федерального значения Москва
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