Бондарева Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева Прасковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Антон

Рождение ребёнка
1808

Сын: Бондарев Гаврил

Отец ребёнка: Бондарев Антон

Рождение ребёнка
1810

Сын: Бондарев Сергей

Отец ребёнка: Бондарев Антон

Рождение ребёнка
1820

Сын: Бондарев Иван

Отец ребёнка: Бондарев Антон

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бондарев Павел

Отец ребёнка: Бондарев Антон

Смерть
Неизвестно

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