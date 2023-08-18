Бондарева Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондарев Антон
Рождение ребёнка
1808
Сын: Бондарев Гаврил
Отец ребёнка: Бондарев Антон
Рождение ребёнка
1810
Сын: Бондарев Сергей
Отец ребёнка: Бондарев Антон
Рождение ребёнка
1820
Сын: Бондарев Иван
Отец ребёнка: Бондарев Антон
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бондарев Павел
Отец ребёнка: Бондарев Антон
Смерть
Неизвестно