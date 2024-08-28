Бонданк (Бухнер) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонданк (Бухнер) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бонданк (Bondank) Франц Йозеф

Рождение ребёнка
12.02.1881

Сын: Бонданк (Bondank) Джон Йозеф

Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Франц Йозеф

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Бонданк) Мария

Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Франц Йозеф

Смерть
1899

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