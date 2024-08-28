Бонданк (Бухнер) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1881
Сын: Бонданк (Bondank) Джон Йозеф
Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Франц Йозеф
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Бонданк) Мария
Отец ребёнка: Бонданк (Bondank) Франц Йозеф
Смерть
1899