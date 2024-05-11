Шишелов Прокопий Трифонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Шишелов Трифан (Трифон) Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осташева (Шишелова) Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Шишелова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Шишелов Ануфрий Прокопьевич
Мать ребёнка: Шишелова Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Чупрова (Шишелова) Ефросинья Прокопьевна
Мать ребёнка: Шишелова Марфа Тимофеевна
Смерть
1801