Шишелов Прокопий Трифонович Около 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишелов Прокопий Трифонович

Место рождения

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Шишелов Трифан (Трифон) Степанович

Мать: не указана

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишелова Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осташева (Шишелова) Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Шишелова Марфа Тимофеевна

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Шишелов Ануфрий Прокопьевич

Мать ребёнка: Шишелова Марфа Тимофеевна

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Чупрова (Шишелова) Ефросинья Прокопьевна

Мать ребёнка: Шишелова Марфа Тимофеевна

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
1801
Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

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