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Старкин Юрий Николаевич
Старкин Юрий Николаевич
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Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
03.07.1985
Пол
Мужской
Отец
Старкин Николай Николаевич
1964 г.р.
Мать
Старкина (Зайцева) Наталья Михайловна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1985
Отец:
Старкин Николай Николаевич
Мать:
Старкина Наталья Михайловна
Самара
, Самара, Самарская область
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