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Старкин Юрий Николаевич

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

03.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1985

Отец: Старкин Николай Николаевич

Мать: Старкина Наталья Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
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