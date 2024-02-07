Тихонов Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1989 и 1996
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1989 и 1996
Отец: Тихонов Владимир Юрьевич
Мать: Тихонова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Тихонова Альбина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Тихонова Альбина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тихонова Альбина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Альбина