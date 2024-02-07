Тихонов Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1989 и 1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1989 и 1996

Отец: Тихонов Владимир Юрьевич

Мать: Тихонова Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Тихонова Альбина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Тихонова Альбина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Тимур Сергеевич

Мать ребёнка: Тихонова Альбина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Альбина

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