Даценко Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаценко Сергей

Даценко Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1945

Дата смерти

Около 2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1971

Дочь: Даценко Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Даценко Римма Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.1975

Дочь: Даценко Лариса Сергеевна

Мать ребёнка: Даценко Римма Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даценко Римма Ивановна

Смерть
Около 2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close