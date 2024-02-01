Даценко Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1945
Дата смертиОколо 2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.1971
Дочь: Даценко Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Даценко Римма Ивановна
Рождение ребёнка
14.04.1975
Дочь: Даценко Лариса Сергеевна
Мать ребёнка: Даценко Римма Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Даценко Римма Ивановна
Смерть
Около 2005