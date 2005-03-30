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Фаиль

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Место рождения

г. Ош, Киргизия

Дата рождения

06.06.1964

Дата смерти

30.03.2005

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1964

Отец: Наиль

Мать: ?

г. Ош, Киргизия
Смерть
30.03.2005
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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