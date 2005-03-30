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Фаиль
Фаиль
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Место рождения
г. Ош, Киргизия
Дата рождения
06.06.1964
Дата смерти
30.03.2005
Пол
Мужской
Отец
Наиль
1931 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
VR
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1964
Отец:
Наиль
Мать:
?
г. Ош, Киргизия
Смерть
30.03.2005
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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