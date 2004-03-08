Нечитайло (Мартынюк) Василина
Место рожденияс. Терновка, Тышковский район, Кировоградская область
Дата рождения19.08.1909
Дата смерти08.03.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Терновка, Тышковский район, Кировоградская область
Рождение ребёнка
12.12.1940
Сын: Нечитайло Борис
Отец ребёнка: Нечитайло Никита
Рождение ребёнка
21.03.1944
Дочь: Михайлина Нина
Отец ребёнка: Нечитайло Никита
Смерть
08.03.2004