Нечитайло (Мартынюк) Василина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечитайло (Мартынюк) Василина

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Место рождения

с. Терновка, Тышковский район, Кировоградская область

Дата рождения

19.08.1909

Дата смерти

08.03.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Терновка, Тышковский район, Кировоградская область
Рождение ребёнка
12.12.1940

Сын: Нечитайло Борис

Отец ребёнка: Нечитайло Никита

Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.03.1944

Дочь: Михайлина Нина

Отец ребёнка: Нечитайло Никита

Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
08.03.2004
Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым
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