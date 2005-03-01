Вознесенская (Жарова) Капиталина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВознесенская (Жарова) Капиталина

Вознесенская (Жарова) Капиталина

Место рождения

Красный лог Воронежской обл

Дата рождения

21.06.1943

Дата смерти

?.03.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный лог Воронежской обл
Бракосочетание
1973

Муж: Вознесенский Александр Владимирович

Воронеж
Рождение ребёнка
08.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вознесенский Александр Владимирович

Рождение ребёнка
06.04.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вознесенский Александр Владимирович

Отрадное Воронежской обл
Смерть
?.03.2005
Отрадное Воронежской обл
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Отрадное Воронежской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close