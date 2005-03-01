Вознесенская (Жарова) Капиталина
Место рожденияКрасный лог Воронежской обл
Дата рождения21.06.1943
Дата смерти?.03.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1973
Воронеж
Рождение ребёнка
08.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вознесенский Александр Владимирович
Рождение ребёнка
06.04.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вознесенский Александр Владимирович
Отрадное Воронежской обл
Смерть
?.03.2005
Отрадное Воронежской обл
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Отрадное Воронежской области