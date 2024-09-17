Скрыль Антон
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скрыль Устиния
Рождение ребёнка
1878
Сын: Скрылев Силантий Антонович
Мать ребёнка: Скрыль Устиния
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Скрыль Устиния
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Скрыль Устиния
Рождение ребёнка
Около 1893
Мать ребёнка: Скрыль Устиния
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Скрылева Дарья Антоновна
Мать ребёнка: Скрыль Устиния
Смерть
До 1917