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Скрыль Антон

Место рождения

Пронозовка, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пронозовка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрыль Устиния

Рождение ребёнка
1878

Сын: Скрылев Силантий Антонович

Мать ребёнка: Скрыль Устиния

Пронозовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Скрылев Денис Антонович

Мать ребёнка: Скрыль Устиния

Пронозовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Скрылев Даниил Антонович

Мать ребёнка: Скрыль Устиния

Пронозовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Скрылев Иван Антонович

Мать ребёнка: Скрыль Устиния

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Скрылева Дарья Антоновна

Мать ребёнка: Скрыль Устиния

Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
До 1917
Вострово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край

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