Крынина Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Сын: Крынин Федор Владимирович
Отец ребёнка: Крынин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Котарева (Крынина) Парасковья Владимировна
Отец ребёнка: Крынин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Крынина Апросинья Владимировна
Отец ребёнка: Крынин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Крынина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Крынин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Крынина Марья Владимировна
Отец ребёнка: Крынин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Крынин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Крынин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Крынин Владимир Иванович
Смерть
Неизвестно