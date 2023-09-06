Крынина Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крынина Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крынин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Крынин Федор Владимирович

Отец ребёнка: Крынин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Котарева (Крынина) Парасковья Владимировна

Отец ребёнка: Крынин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Крынина Апросинья Владимировна

Отец ребёнка: Крынин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Крынина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Крынин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Крынина Марья Владимировна

Отец ребёнка: Крынин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Крынин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Крынин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Крынин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Крынин Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно

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