Серухин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серухин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Серухин Павел Иванович

Мать ребёнка: Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Серухин Леонид Иванович

Мать ребёнка: Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серухин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Клавдия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия Степановна

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