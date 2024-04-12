Дедов Лукьян Малофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1703
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: Дедов Малафей Игнатьев
Место жительства
1705
РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9277 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Место жительства
1715
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Место жительства
1719
ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Место жительства
1726
ф.350 оп.2 д. 2610 РС Коломенского 1726 | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульневского, Деревенского станов, Оглоблинской,... Показать все
Бракосочетание
До 1728
Жена: Дедова Матрена Игнатова
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Рождение ребёнка
Около 1729
Мать ребёнка: Дедова Матрена Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Дедов Борис Лукьянов
Мать ребёнка: Дедова Матрена Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Дедов Семен Лукьянов
Мать ребёнка: Дедова Матрена Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Дедов Петр Лукьянов
Мать ребёнка: Дедова Матрена Игнатова
Упоминание
1744
ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1744 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Упоминание
1748
ф.203, оп.747, д.148 | Исповедные Тимшино 1748
Упоминание
1757
ЦИАМ ф. 203, опись 747, д. 252 т.2 Исповедные с. Ивановского 1757 г. | ЦИАМ ф. 203, опись 747, д. 252 т.2 Исповедные ведомости Коломенского уезда Зарецкой десятины Сергиевской церкви с. Ивановского ... Показать все
Упоминание
1767
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Смерть
1767
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино