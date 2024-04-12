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Дедов Лукьян Малофеев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Дедов Малафей Игнатьев

Мать: Дедова Екатерина Тарасова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Место жительства
1705
Тимшино, Егорьевск, Московская область
РГАДА ф. 1209, оп.1, д.9277 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Место жительства
1715
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.350, оп.1, д.198 (1715) | Писцовая книга Коломенского уезда (Мещерской волости) 1715г.
Место жительства
1719
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.350 оп.2, д. 1461 (1719) | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульнев...
Место жительства
1726
Тимшино, Егорьевск, Московская область
ф.350 оп.2 д. 2610 РС Коломенского 1726 | Сказки помещичьих, церковных, монастырских и метрополичьих крестьян Камаревского, Похрянского, Левиченского, Скульневского, Деревенского станов, Оглоблинской,... Показать все
Бракосочетание
До 1728

Жена: Дедова Матрена Игнатова

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Московская область, Егорьевский район, Сергиевский (Рязанская губ., Егорьевский у., с. Ивановское, церковь Сергиевская)
Рождение ребёнка
Около 1729

Сын: Дедов Александр Лукьянов

Мать ребёнка: Дедова Матрена Игнатова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Дедов Борис Лукьянов

Мать ребёнка: Дедова Матрена Игнатова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Дедов Семен Лукьянов

Мать ребёнка: Дедова Матрена Игнатова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Дедов Петр Лукьянов

Мать ребёнка: Дедова Матрена Игнатова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Упоминание
1744
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д. 99 Исповедные ведомости Сергиевской церкви с. Ивановского 1744 | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Упоминание
1748
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.148 | Исповедные Тимшино 1748
Упоминание
1757
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ЦИАМ ф. 203, опись 747, д. 252 т.2 Исповедные с. Ивановского 1757 г. | ЦИАМ ф. 203, опись 747, д. 252 т.2 Исповедные ведомости Коломенского уезда Зарецкой десятины Сергиевской церкви с. Ивановского ... Показать все
Упоминание
1767
Ивановская, Егорьевск, Московская область
ф.203, оп.747, д.402 СФ Исповедные ведомости Коломенского уезда 1767г.
Смерть
1767
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанской Губернии, Егорьевского уезда, Нечаевской волости дер. Тимшино
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