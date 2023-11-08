Ши(е)пи(е)тькин Фадей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Василий Фадеев
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Харитон Фадеев
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ши(е)пи(е)тькин Дмитрий Фадеев
Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Евдокия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850