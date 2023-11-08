Ши(е)пи(е)тькин Фадей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ши(е)пи(е)тькин Фадей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ши(е)пи(е)тькин Василий Фадеев

Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Евдокия Андреева

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ши(е)пи(е)тькин Харитон Фадеев

Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Евдокия Андреева

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ши(е)пи(е)тькин Дмитрий Фадеев

Мать ребёнка: Ши(е)пи(е)тькин Евдокия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ши(е)пи(е)тькин Евдокия Андреева

Смерть
До 1850
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