Бирин Леонид Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирин Леонид Вениаминович

Бирин Леонид Вениаминович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1929

Дата смерти

04.12.1977

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1929

Отец: Бирин Вениамин Иванович

Мать: Бирина Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.12.1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close