Бирин Леонид Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1929
Дата смерти04.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1929
Отец: Бирин Вениамин Иванович
Мать: Бирина Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.12.1977