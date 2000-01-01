Солодянкин Александр Афонисьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Солодянкина Степанида Даниловна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Солодянкин Еким Александрович
Мать ребёнка: Солодянкина Степанида Даниловна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Солодянкин Василий Александрович
Мать ребёнка: Солодянкина Степанида Даниловна
Рождение ребёнка
06.11.1770
Сын: Солодянкин Павел Александрович
Мать ребёнка: Солодянкина Степанида Даниловна
Рождение ребёнка
23.07.1774
Сын: Солодянкин Трофим Александрович
Мать ребёнка: Солодянкина Степанида Даниловна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Солодянкин Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Солодянкина Степанида Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно