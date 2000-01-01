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Солодянкин Александр Афонисьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Солодянкин Афонасий Иванович

Мать: Солодянкина Евдокия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Солодянкина Степанида Даниловна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Солодянкин Еким Александрович

Мать ребёнка: Солодянкина Степанида Даниловна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Солодянкин Василий Александрович

Мать ребёнка: Солодянкина Степанида Даниловна

Рождение ребёнка
06.11.1770

Сын: Солодянкин Павел Александрович

Мать ребёнка: Солодянкина Степанида Даниловна

Рождение ребёнка
23.07.1774

Сын: Солодянкин Трофим Александрович

Мать ребёнка: Солодянкина Степанида Даниловна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Солодянкин Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Солодянкина Степанида Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Степанида Даниловна

Смерть
Неизвестно
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