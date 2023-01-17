Окулова (Хвостова) Прасковья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1790
Рождение ребёнка
04.12.1791 ст.
Отец ребёнка: Окулов Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
03.09.1795 ст.
Дочь: Окулова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Окулов Алексей Матвеевич
Смерть
1864