Окулова (Хвостова) Прасковья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окулова (Хвостова) Прасковья Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1790

Муж: Окулов Алексей Матвеевич

Рождение ребёнка
04.12.1791 ст.

Сын: Окулов Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Окулов Алексей Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.09.1795 ст.

Дочь: Окулова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Окулов Алексей Матвеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1864
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