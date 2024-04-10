Пекарская (Курбатова) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1942
Отец: Курбатов Иван Андреевич
Бракосочетание
24.12.1964
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1966
Дочь: Пекарская Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Пекарский Анатолий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пекарский Анатолий Константинович