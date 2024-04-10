Пекарская (Курбатова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пекарская (Курбатова) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1942

Отец: Курбатов Иван Андреевич

Мать: Курбатова Анна Филипповна

Бракосочетание
24.12.1964

Муж: Пекарский Анатолий Константинович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1966

Дочь: Пекарская Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Пекарский Анатолий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Пекарский Анатолий Константинович

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