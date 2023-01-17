Мамистова (МаЙмистова) Гликерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамистова (МаЙмистова) Гликерия Михайловна

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Место рождения

Иевлево, Муравьищенская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1848 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Иевлево, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
26.01.1869

Муж: Мамистов (маймистов) Евдоким Матвеевич

Рождение ребёнка
09.11.1869

Сын: Мамистов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Мамистов (маймистов) Евдоким Матвеевич

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Между 1884 и 1885

Сын: Мамистов Филипп Евдокимович

Отец ребёнка: Мамистов (маймистов) Евдоким Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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