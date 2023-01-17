Мамистова (МаЙмистова) Гликерия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1869
Рождение ребёнка
09.11.1869
Сын: Мамистов Иван Евдокимович
Отец ребёнка: Мамистов (маймистов) Евдоким Матвеевич
Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Между 1884 и 1885
Сын: Мамистов Филипп Евдокимович
Отец ребёнка: Мамистов (маймистов) Евдоким Матвеевич
Смерть
Неизвестно