Амирханов Бикбав
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Ишалин Амирхан
Мать: Маргубя
Рождение ребёнка
1839
Сын: Бикбавов Биктагир
Мать ребёнка: Иксанова Мархабямал
Рождение ребёнка
1841
Сын: Бикбавов Габдулкадыр
Мать ребёнка: Асфаранова Гайша
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Иксанова Мархабямал
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Бикбавова Гафия
Мать ребёнка: Асфаранова Гайша
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Бикбавова Гадильбану
Мать ребёнка: Асфаранова Гайша
Рождение ребёнка
1855
Сын: Бикбавов Габдулнасыр
Мать ребёнка: Асфаранова Гайша
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бикбавов Габдрашит
Мать ребёнка: Асфаранова Гайша
Рождение ребёнка
1859
Сын: Бикбавов Габдулкагир
Мать ребёнка: Асфаранова Гайша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иксанова Мархабямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асфаранова Гайша
Смерть
Неизвестно