Амирханов Бикбав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмирханов Бикбав

Амирханов Бикбав

Место рождения

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ишалин Амирхан

Мать: Маргубя

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Сын: Бикбавов Биктагир

Мать ребёнка: Иксанова Мархабямал

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Бикбавов Габдулкадыр

Мать ребёнка: Асфаранова Гайша

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Бикбавов Габдулмусавир

Мать ребёнка: Иксанова Мархабямал

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Бикбавова Гафия

Мать ребёнка: Асфаранова Гайша

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Бикбавова Гадильбану

Мать ребёнка: Асфаранова Гайша

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Бикбавов Габдулнасыр

Мать ребёнка: Асфаранова Гайша

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Сын: Бикбавов Габдрашит

Мать ребёнка: Асфаранова Гайша

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Сын: Бикбавов Габдулкагир

Мать ребёнка: Асфаранова Гайша

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иксанова Мархабямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асфаранова Гайша

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close