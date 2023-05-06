Чайка Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1967
Отец: Чайка Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
09.10.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаршунов Николай Николаевич
Гайсин, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.01.1998
Дочь: Шаршунова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Шаршунов Николай Николаевич