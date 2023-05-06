Чайка Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайка Галина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1967

Пол

Женский

Отец

1937 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1998 г.р.

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1967

Отец: Чайка Петр Кузьмич

Мать: Дубовая Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
09.10.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаршунов Николай Николаевич

Гайсин, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.01.1998

Дочь: Шаршунова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Шаршунов Николай Николаевич

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