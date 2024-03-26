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Иоанн Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапия Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Анна Иоанновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасева Александра Иоаннова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1884 ст.

Дочь: Николаева (Исаева) Евдокия Иоанновна

Мать ребёнка: Агапия Игнатьевна

Синжаны, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Свид. 907 выд. 21.11.1938г.
Смерть
Неизвестно

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