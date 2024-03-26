Иоанн Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапия Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Анна Иоанновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасева Александра Иоаннова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1884 ст.
Дочь: Николаева (Исаева) Евдокия Иоанновна
Мать ребёнка: Агапия Игнатьевна
Синжаны, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Свид. 907 выд. 21.11.1938г.
Смерть
Неизвестно