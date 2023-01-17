Горбунова (Бынкова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Бынкова) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.2014

Сын: Горбунов Александр Олегович

Отец ребёнка: Горбунов Олег Александрович

Бракосочетание
27.05.2015

Муж: Горбунов Олег Александрович

Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
25.04.2018

Дочь: Горбунова Татьяна Олеговна

Отец ребёнка: Горбунов Олег Александрович

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