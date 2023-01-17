Горбунова (Бынкова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.2014
Сын: Горбунов Александр Олегович
Отец ребёнка: Горбунов Олег Александрович
Бракосочетание
27.05.2015
Сестрорецк, Сестрорецкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
25.04.2018
Дочь: Горбунова Татьяна Олеговна
Отец ребёнка: Горбунов Олег Александрович