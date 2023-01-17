Авдотья Фолимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Фолимонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Около 1854 г.р.
Около 1855 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Анна Александрова

Отец ребёнка: Александр Петров

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Пётр Александров

Отец ребёнка: Александр Петров

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Петров

Смерть
Неизвестно
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