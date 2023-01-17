Авдотья Фолимонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Александр Петров
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Пётр Александров
Отец ребёнка: Александр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Петров
Смерть
Неизвестно