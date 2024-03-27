Асадуллина (Асадуллин) Фархисурур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асадуллина (Асадуллин) Фархисурур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1889

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1873

Дочь: (Асадуллина) Зулейха Мухаметзарифовна

Отец ребёнка: Асадуллин Мухаметзариф Нугуманович

Рождение ребёнка
20.11.1875

Сын: Асадуллин Гилязетдин Мухаметзарифович

Отец ребёнка: Асадуллин Мухаметзариф Нугуманович

Рождение ребёнка
14.11.1879

Дочь: (Асадуллина) Зульхиза Мухаметзарифовна

Отец ребёнка: Асадуллин Мухаметзариф Нугуманович

Рождение ребёнка
10.01.1882

Дочь: (Асадуллина) Фатхия Мухаметзарифовна

Отец ребёнка: Асадуллин Мухаметзариф Нугуманович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Асадуллин Мухаметгариф Мухаметзарифович

Отец ребёнка: Асадуллин Мухаметзариф Нугуманович

Рождение ребёнка
?.02.1889

Сын: Асадуллин Мухаметшариф Мухаметзарифович

Отец ребёнка: Асадуллин Мухаметзариф Нугуманович

Смерть
После 1889

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