Асадуллина (Асадуллин) Фархисурур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1873
Дочь: (Асадуллина) Зулейха Мухаметзарифовна
Отец ребёнка: Асадуллин Мухаметзариф Нугуманович
Рождение ребёнка
20.11.1875
Сын: Асадуллин Гилязетдин Мухаметзарифович
Отец ребёнка: Асадуллин Мухаметзариф Нугуманович
Рождение ребёнка
14.11.1879
Дочь: (Асадуллина) Зульхиза Мухаметзарифовна
Отец ребёнка: Асадуллин Мухаметзариф Нугуманович
Рождение ребёнка
10.01.1882
Дочь: (Асадуллина) Фатхия Мухаметзарифовна
Отец ребёнка: Асадуллин Мухаметзариф Нугуманович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Асадуллин Мухаметгариф Мухаметзарифович
Отец ребёнка: Асадуллин Мухаметзариф Нугуманович
Рождение ребёнка
?.02.1889
Сын: Асадуллин Мухаметшариф Мухаметзарифович
Отец ребёнка: Асадуллин Мухаметзариф Нугуманович
Смерть
После 1889