Люся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люся

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отец люси

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раскатов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Раскатов Анатолий Васильевич

Бракосочетание
10.06.1965

Муж: Раскатов Анатолий Васильевич

ДК ВТЗ г. Владимир
Рождение ребёнка
30.12.1965

Дочь: Палагина (Раскатова) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Раскатов Анатолий Васильевич

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