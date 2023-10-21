Люся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отец люси
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раскатов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Раскатов Анатолий Васильевич
Бракосочетание
10.06.1965
ДК ВТЗ г. Владимир
Рождение ребёнка
30.12.1965
Дочь: Палагина (Раскатова) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Раскатов Анатолий Васильевич