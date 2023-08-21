Храменкова Анисия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храменкова Анисия Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Храменков Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Храменков Тимофей Абрамович

Отец ребёнка: Храменков Абрам Яковлевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Храменкова Зинаида Абрамовна

Отец ребёнка: Храменков Абрам Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Храменков Александр Абрамович

Отец ребёнка: Храменков Абрам Яковлевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Храменкова Александра Абрамовна

Отец ребёнка: Храменков Абрам Яковлевич

Рождение ребёнка
02.11.1914

Дочь: Храменкова Матрена Абрамовна

Отец ребёнка: Храменков Абрам Яковлевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Храменкова Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Храменков Абрам Яковлевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Храменкова Анна Абрамовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1964
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